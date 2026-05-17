23:41 17.05.2026
В Конго из-за вспышки Эболы погибли более 80 человек

Okapi: более 80 человек погибли в результате вспышки вируса Эбола в Конго

© REUTERS / Victoire Mukenge — Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго
Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго произошла вспышка вируса Эбола.
  • Более 80 человек погибли из-за недостаточной информированности о болезни.
  • Многие жители и гости региона не следуют мерам предосторожности, пренебрегая масками и средствами для дезинфекции.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 80 человек погибли в результате вспышки вируса Эбола в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго, сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на местные источники.
"Уже более 80 человек погибли по причине недостаточной информированности о болезни, вызываемой вирусом Эбола, в районе между (городами – ред.) Буниа и Монгвалу в провинции Итури", - отмечает радиостанция.
Радиостанция сетует на то, что многие жители и гости региона не следуют мерам предосторожности, пренебрегая масками и средствами для дезинфекции.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы
В мире — Демократическая Республика Конго, Уганда, ВОЗ, Республика Конго, лихорадка Эбола, Вирус Эбола, Распространение лихорадки Эбола
 
 
