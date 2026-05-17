ВОЗ признала ситуацию с Эболой в ДРК и Уганде опасной для других стран

03:48 17.05.2026 (обновлено: 11:20 17.05.2026)
© REUTERS / Victoire MukengeПациента выносят из машины скорой помощи во время вспышки лихорадки Эбола в городе Буниа, Демократическая Республика Конго. 16 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран.
  • При этом организации пока не известно точное число заболевших и их местонахождение.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран.
"Это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение, но не соответствует критериям ЧС уровня пандемии", — говорится на сайте ВОЗ.
При этом организации пока не известно точное число заболевших и их местонахождение.
В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал вспышку Эболы в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. Вирус нашли у 13 человек, четверо из них умерли. В республике также выявили 246 неподтвержденных случаев и проверяют данные о возможной гибели еще 65 местных жителей.
В этот же день власти соседней Уганды ввели режим повышенной готовности после смерти мужчины, прибывшего из ДРК. Согласно правилам ВОЗ, в стране автоматически объявляют о вспышке вируса, даже если на ее территории выявили лишь один эпизод заболевания.
