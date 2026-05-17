© REUTERS / Victoire Mukenge Пациента выносят из машины скорой помощи во время вспышки лихорадки Эбола в городе Буниа, Демократическая Республика Конго. 16 мая 2026

ВОЗ признала ситуацию с Эболой в ДРК и Уганде опасной для других стран

Краткий пересказ от РИА ИИ ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран.

чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение , но не соответствует критериям ЧС уровня пандемии", — говорится на "Это, но не соответствует критериям ЧС уровня пандемии", — говорится на сайте ВОЗ.

При этом организации пока не известно точное число заболевших и их местонахождение.

В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал вспышку Эболы в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. Вирус нашли у 13 человек, четверо из них умерли. В республике также выявили 246 неподтвержденных случаев и проверяют данные о возможной гибели еще 65 местных жителей.