ВОЗ признала ситуацию с Эболой в ДРК и Уганде опасной для других стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран.
- При этом организации пока не известно точное число заболевших и их местонахождение.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. ВОЗ признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для других стран.
"Это чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение, но не соответствует критериям ЧС уровня пандемии", — говорится на сайте ВОЗ.
В пятницу Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал вспышку Эболы в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. Вирус нашли у 13 человек, четверо из них умерли. В республике также выявили 246 неподтвержденных случаев и проверяют данные о возможной гибели еще 65 местных жителей.
В этот же день власти соседней Уганды ввели режим повышенной готовности после смерти мужчины, прибывшего из ДРК. Согласно правилам ВОЗ, в стране автоматически объявляют о вспышке вируса, даже если на ее территории выявили лишь один эпизод заболевания.
