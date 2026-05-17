ПВО с начала ночи уничтожила 74 дрона, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С начала ночи ПВО уничтожила 74 дрона, летевших на Москву.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российские военные с полуночи сбили 74 беспилотника, летевших на Москву, рассказал мэр Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки беспилотных средств, уничтожены еще 10 БПЛА. На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий", — написал он на платформе "Макс".
До этого градоначальник сообщал о 64 уничтоженных дронах.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
