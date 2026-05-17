В Шебекинском округе мужчина погиб при атаке дрона

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в Шебекинском округе Белгородской области от удара вражеского дрона, сообщает региональный оперштаб.
"От удара вражеского дрона погиб мужчина. В Шебекинском округе в селе Нежеголь сегодня ночью FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм водитель, к сожалению, скончался на месте. Личность погибшего устанавливается", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
В оперштабе отметили, что транспорт уничтожен огнем.
