Освобождение Николаевки поможет охвату Константиновки, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Освобождение Николаевки в ДНР поможет созданию восточного фланга для охвата Константиновки, сообщил Глава республики Денис Пушилин.
В четверг Минобороны России заявило об освобождении российской армией населенного пункта Николаевка в ДНР.
"Согласно заявлениям министерства обороны, был освобожден населенный пункт Николаевка на константиновском направлении. С его освобождением для российских подразделений открывается путь к Стенке и Ижевке, что поможет формированию восточного фланга в плане охвата Константиновки", – сказал Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что российские подразделения продвинулись в западной части Константиновки, бои продолжаются в районе промзоны и железнодорожного вокзала города.
Город Константиновка, за который идут активные боевые действия, расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является крупным логистическим железнодорожным узлом для снабжения украинской группировки в краматорско-славянской агломерации.