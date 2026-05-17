В ДНР за неделю предотвратили 38 атак беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 17.05.2026
В ДНР за неделю предотвратили 38 атак беспилотников

Пушилин: в ДНР за неделю предотвращено 38 попыток террористических атак БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР за прошедшую неделю предотвратили 38 атак украинских беспилотников.
  • Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
  • Взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды.
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Тридцать восемь террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за прошедшую неделю, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«

"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 38 террористических атак (беспилотными летательными аппаратами - ред.) со стороны противника", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру республики.
"Взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры", - подчеркнул он.
Пушилин уточнил, что ВСУ предприняли попытку атаки на Старобешевскую ТЭС, на трассе Донецк - Мариуполь сбит украинский беспилотник "Чаклун-В". Также противник предпринял попытку атаки автостанции Горловки с помощью осколочно-фугасного боеприпаса.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДонецкМариупольДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
