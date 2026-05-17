В ДНР за неделю предотвратили 38 атак беспилотников

ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Тридцать восемь террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и гражданской инфраструктуре предотвращены в ДНР за прошедшую неделю, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 38 террористических атак (беспилотными летательными аппаратами - ред.) со стороны противника", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру республики.
"Взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры", - подчеркнул он.
