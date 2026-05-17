23:47 17.05.2026 (обновлено: 00:40 18.05.2026)
Уровень радиоактивного излучения вблизи АЭС в Эмиратах остается в норме

Уровень излучения вблизи АЭС в Эмиратах остается в норме после ЧП с БПЛА

CC BY-SA 4.0 / Wikiemirati / Barakah nuclear power plantАЭС "Барака" в ОАЭ
АЭС "Барака" в ОАЭ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень радиоактивного загрязнения в районе АЭС «Барака» в ОАЭ не превышает нормы после падения беспилотника.
  • Инцидент не повлиял на безопасность АЭС и не создал риска для людей или окружающей среды.
ДОХА, 17 мая - РИА Новости. Уровень радиоактивного загрязнения в районе атомной электростанции "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не превышает нормы после падения беспилотника за пределами внутреннего периметра АЭС, сообщило Федеральное управление по контролю за атомной деятельностью ОАЭ.
"Федеральное управление подтверждает, что инцидент не повлиял на безопасность атомной электростанции "Барака" или готовность ее основных систем. Не было выброса радиоактивных материалов, уровень радиации остается в норме, нет риска для людей или окружающей среды", - отмечается в сообщении управления в социальной сети Х.
Кроме того, управление сообщило, что в результате инцидента никто не пострадал.
