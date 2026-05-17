Уровень радиоактивного излучения вблизи АЭС в Эмиратах остается в норме

ДОХА, 17 мая - РИА Новости. Уровень радиоактивного загрязнения в районе атомной электростанции "Барака" в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не превышает нормы после падения беспилотника за пределами внутреннего периметра АЭС, сообщило Федеральное управление по контролю за атомной деятельностью ОАЭ.

"Федеральное управление подтверждает, что инцидент не повлиял на безопасность атомной электростанции "Барака" или готовность ее основных систем. Не было выброса радиоактивных материалов, уровень радиации остается в норме, нет риска для людей или окружающей среды", - отмечается в сообщении управления в социальной сети Х.