На участке Московского скоростного диаметра временно закрыли движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение временно закрыли на участке Московского скоростного диаметра от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе.
- Департамент транспорта рекомендует использовать альтернативные маршруты.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Движение временно закрыто в обоих направлениях на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.
"На участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе временно закрыто движение в обоих направлениях", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что необходимо использовать альтернативные маршруты: при следовании по МСД от Ярославского шоссе к Щелковскому рекомендуется двигаться по 5-му проезду Подбельского, затем по Щелковскому шоссе.
"Если едете по МСД от шоссе Энтузиастов к Ярославскому шоссе, поверните на Щелковское шоссе и следуйте в сторону области. Планируйте и стройте маршрут заранее через навигатор", - поясняется в сообщении.