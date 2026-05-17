На участке Московского скоростного диаметра временно закрыли движение

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Движение временно закрыто в обоих направлениях на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в Москве, сообщил столичный департамент транспорта.

"Если едете по МСД от шоссе Энтузиастов к Ярославскому шоссе, поверните на Щелковское шоссе и следуйте в сторону области. Планируйте и стройте маршрут заранее через навигатор", - поясняется в сообщении.