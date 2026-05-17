Губернатор Кузбасса поручил возобновить подачу отопления из-за похолодания - РИА Новости, 17.05.2026
17:05 17.05.2026
Губернатор Кузбасса поручил возобновить подачу отопления из-за похолодания

Середюк поручил частично возобновить подачу тепла в жилые дома в Кузбассе

© Фото : Илья Середюк/Telegram
Илья Середюк. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Кемеровской области Середюк поручил частично возобновить подачу тепла в социальные учреждения и жилые дома.
  • Согласно прогнозу, в Кузбассе сохранится похолодание как минимум на всю следующую неделю, ожидаются дожди, местами — даже снег.
  • Губернатор провел оперативный штаб и поручил главам территорий организовать работу с ресурсоснабжающими организациями и информировать жителей о сроках запуска тепла.
НОВОСИБИРСК, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк из-за длительного похолодания в регионе поручил частично возобновить подачу тепла в соцучреждения и жилые дома.
В своем канале на платформе "Макс" он сообщил, что, согласно прогнозу погоды, по меньшей мере всю следующую неделю в Кузбассе сохранится похолодание, ожидаются дожди, местами - даже снег.
"Поэтому, как и говорил ранее главам муниципалитетов, там, где сохранена циркуляция в магистральных теплосетях, надо возобновить подачу отопления не только в социальные учреждения, но и в жилой фонд", - сообщил губернатор.
Он отметил, что провел оперативный штаб и поручил главам территорий незамедлительно организовать работу с ресурсоснабжающими организациями и информировать жителей по срокам запуска тепла.
В регионы юга Западной Сибири после 9 мая пришло резкое похолодание. В некоторых районах местами выпадает снег.
Кемеровская областьЗападная СибирьИлья Середюк
 
 
