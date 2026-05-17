Россиянина задержали после конфликта в Турции

АНКАРА, 17 мая — РИА Новости. В Турции задержали россиянина после конфликта с местным жителем, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
"Ведомство находится в контакте с супругой задержанного и турецкой стороной <...> и готово оказать необходимое консульское содействие в рамках имеющихся полномочий", — заявили в диппредставительстве.
Там уточнили, что сейчас россиянин находится в пенитенциарном учреждении в Анталье. Ему организовали консультацию с местным адвокатом.