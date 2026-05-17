На востоке Литвы нашли обломки беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На востоке Литвы обнаружили обломки БПЛА, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
"По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги, <...> это, скорее всего, украинский беспилотник", — передает его слова портал LRT.
Следов взрыва, как отмечается, нет, также невозможно определить, нес ли дрон заряд. О его падении в деревне Самане Утенского района сообщили местные жители, радары его не зафиксировали. Полиция и экстренные службы проводят расследование на месте происшествия.
В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. На прошлой неделе там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку. Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.