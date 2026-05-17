Рейтинг@Mail.ru
На востоке Литвы нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 17.05.2026 (обновлено: 23:45 17.05.2026)
На востоке Литвы нашли обломки беспилотника

Жители села на востоке Литвы сообщили о падении дрона, который не засекли радары

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На востоке Литвы обнаружены обломки беспилотника.
  • По предварительным данным, он был украинским.
  • Нес ли он заряд, неизвестно.
  • О падении сообщили местные жители, радары его не зафиксировали.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На востоке Литвы обнаружили обломки БПЛА, сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.
"По предварительным данным, судя по тому, что мы видим на обломках, что нам прислали коллеги, <...> это, скорее всего, украинский беспилотник", — передает его слова портал LRT.
Флаги Латвии и Украины на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"На пути в Россию". Произошедшее в Прибалтике вызвало переполох на Западе
16 мая, 16:01
Следов взрыва, как отмечается, нет, также невозможно определить, нес ли дрон заряд. О его падении в деревне Самане Утенского района сообщили местные жители, радары его не зафиксировали. Полиция и экстренные службы проводят расследование на месте происшествия.
В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. На прошлой неделе там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку. Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
Эстония такое разрешение отрицала, а позже в Таллине потребовали от Киева исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили дроны недалеко от границы с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Правительство Латвии пало жертвой поддержки киевского режима, заявил Песков
14 мая, 21:35
 
В миреЛитваЛатвияПрибалтикаЭстонияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала