БПЛА поразил генератор за внутренним периметром АЭС "Барака" в ОАЭ

ДУБАЙ, 17 мая - РИА Новости. Беспилотник поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в ОАЭ, еще два были успешно перехвачены, сообщило Минобороны ОАЭ.
"Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы", - говорится в сообщении.
Министерство заявило, что два беспилотника были успешно перехвачены, а третий поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака" в районе Аль-Дафра.
Согласно сообщению, ведется расследование для установления источника атак, более подробная информация будет объявлена после завершения расследования.