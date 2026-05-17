БПЛА поразил генератор за внутренним периметром АЭС "Барака" в ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы.

Один БПЛА поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в районе Аль-Дафра, ведется расследование для установления источника атак.

ДУБАЙ, 17 мая - РИА Новости. Беспилотник поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в ОАЭ, еще два были успешно перехвачены, сообщило Минобороны ОАЭ.

"Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы", - говорится в сообщении.

Министерство заявило, что два беспилотника были успешно перехвачены, а третий поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра атомной электростанции "Барака" в районе Аль-Дафра.