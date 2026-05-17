В Ростовской области из-за атаки БПЛА получил повреждения детский лагерь
12:28 17.05.2026
В Ростовской области из-за атаки БПЛА получил повреждения детский лагерь

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области детский оздоровительный комплекс «Спутник» получил повреждения после атаки БПЛА.
  • Обломки БПЛА повредили крышу одного из строений в селе Натальевка Неклиновского района.
  • Пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Детский оздоровительный комплекс "Спутник" в Неклиновском районе Ростовской области получил повреждения после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, в воскресенье утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в Азове и Неклиновском, Чертковском, Верхнедонском районах Ростовской области.
"В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе "Спутник". Возгорания не было", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Никто из участников не пострадал, уточнил он.
Оперативные службы работают на месте происшествия. В случае необходимости всем будет оказана помощь, добавил губернатор.
