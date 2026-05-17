В Ростовской области из-за атаки БПЛА получил повреждения детский лагерь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Детский оздоровительный комплекс "Спутник" в Неклиновском районе Ростовской области получил повреждения после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Telegram-канале. "В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе "Спутник". Возгорания не было", - написал Слюсарь

Никто из участников не пострадал, уточнил он.