В Ростовской области из-за атаки БПЛА получил повреждения детский лагерь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Детский оздоровительный комплекс "Спутник" в Неклиновском районе Ростовской области получил повреждения после атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, в воскресенье утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в Азове и Неклиновском, Чертковском, Верхнедонском районах Ростовской области.
"В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе "Спутник". Возгорания не было", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Никто из участников не пострадал, уточнил он.
Оперативные службы работают на месте происшествия. В случае необходимости всем будет оказана помощь, добавил губернатор.