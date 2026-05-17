Три человека погибли при атаке БПЛА на Московский регион

Краткий пересказ от РИА ИИ Три человека погибли при атаке БПЛА на Химки и Мытищи.

Налету беспилотников также подвергся Дедовск, пострадали трое мужчин и одна женщина.

В микрорайоне Путилково в Красногорске повреждены несколько квартир в многоэтажке.

В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом.

Двенадцать человек получили ранения возле проходной МНПЗ, технологический процесс не нарушен.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Три человека погибли при налете дронов на Химки и Мытищи в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. <...> Двое мужчин погибли в деревне Погорелки ( Мытищи ). Дрон попал в строящийся дом", — написал он на платформе " Макс ".

Дедовск : трое мужчин и женщина получили ранения. Повреждены многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Налету беспилотников также подвергся: трое мужчин и женщина получили ранения. Повреждены многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир в МЖД. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом. Жертв среди мирных жителей нет, уточнил губернатор.

Кроме того, под атаку попали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На местах работают спасатели и все оперативные службы, добавил он.

Украинские боевики также пытались нанести удар дронами по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, технологический процесс не нарушен, заявил мэр столицы Сергей Собянин

"По предварительным данным, ранены 12 человек. В основном возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей", — написал он в " Максе ".

Повреждения выявили и в Сергиевом Посаде. По словам главы округа Оксаны Ерохановой, обломками БПЛА задело четыре частных дома и три машины.