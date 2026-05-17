Три человека погибли при атаке БПЛА на Московский регион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека погибли при атаке БПЛА на Химки и Мытищи.
- Налету беспилотников также подвергся Дедовск, пострадали трое мужчин и одна женщина.
- В микрорайоне Путилково в Красногорске повреждены несколько квартир в многоэтажке.
- В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом.
- Двенадцать человек получили ранения возле проходной МНПЗ, технологический процесс не нарушен.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Три человека погибли при налете дронов на Химки и Мытищи в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Налету беспилотников также подвергся Дедовск: трое мужчин и женщина получили ранения. Повреждены многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир в МЖД. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом. Жертв среди мирных жителей нет, уточнил губернатор.
Кроме того, под атаку попали инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На местах работают спасатели и все оперативные службы, добавил он.
Украинские боевики также пытались нанести удар дронами по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, технологический процесс не нарушен, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"По предварительным данным, ранены 12 человек. В основном возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей", — написал он в "Максе".
Повреждения выявили и в Сергиевом Посаде. По словам главы округа Оксаны Ерохановой, обломками БПЛА задело четыре частных дома и три машины.
Всего за ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе.
