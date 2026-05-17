19:29 17.05.2026
На юго-западе Германии обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В Пфорцхайме обезвредили тяжелую бомбу времен Второй мировой

© Фото : администрация ПфорцхаймаОбезвреженная бомба времен Второй мировой войны, найденная в Пфорцхайме
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Пфорцхайм на юго-западе Германии обезвредили бомбу времен Второй мировой войны весом 1,8 тонны.
  • Перед обезвреживанием эвакуировали около 27 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,5 километров от места обнаружения бомбы.
  • В операции по обезвреживанию участвовали около 1,5 тысяч сотрудников различных служб и представители гуманитарных организаций.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бомбу весом 1,8 тонны времен Второй мировой войны обезвредили в городе Пфорцхайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщила городская администрация.
"Бомба времен Второй мировой войны весом 1,8 тонны, обнаруженная… в (районе Пфорцхайма - ред.) Остштадте, была успешно обезврежена", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации.
Перед обезвреживанием местные власти эвакуировали около 27 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,5 километров от места обнаружения бомбы.
По данным городской администрации, в операции участвовали около 1,5 тысяч сотрудников пожарной охраны, полиции, спасательных и технических служб, городской администрации, а также представители гуманитарных организаций.
Новостной портал Tagesschau со ссылкой на представителя службы по обезвреживанию боеприпасов Баден-Вюртемберга сообщил, что обезвреженный снаряд - это британская авиабомба типа HC-4000.
