© Фото : администрация Пфорцхайма Обезвреженная бомба времен Второй мировой войны, найденная в Пфорцхайме

На юго-западе Германии обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Бомбу весом 1,8 тонны времен Второй мировой войны обезвредили в городе Пфорцхайм в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщила городская администрация.

« "Бомба времен Второй мировой войны весом 1,8 тонны, обнаруженная… в (районе Пфорцхайма - ред.) Остштадте, была успешно обезврежена", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Перед обезвреживанием местные власти эвакуировали около 27 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,5 километров от места обнаружения бомбы.

По данным городской администрации, в операции участвовали около 1,5 тысяч сотрудников пожарной охраны, полиции, спасательных и технических служб, городской администрации, а также представители гуманитарных организаций.