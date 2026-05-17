Боец рассказал, как нательный крестик спас ему жизнь во время штурма в ДНР - РИА Новости, 17.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 17.05.2026
Боец рассказал, как нательный крестик спас ему жизнь во время штурма в ДНР

Военнослужащий в ДНР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель командира роты группировки войск «Центр» Евгений Уваров рассказал, что нательный крестик помог ему спасти жизнь во время штурма в районе Котлино в ДНР.
  • Пуля попала в крестик, который был разрушен, и это спасло жизнь Уварова.
  • Боец планирует сделать из этой пули новый крестик во время следующего отпуска.
ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Заместитель командира роты группировки войск "Центр" Евгений Уваров рассказал РИА Новости, что нательный крестик помог ему спасти жизнь во время штурма в районе Котлино в ДНР.
По словам военнослужащего, 24 января его подразделение штурмовало район шахты, где находились украинские позиции. Во время боя у него закончился боекомплект, после чего он отправился за пополнением к своим товарищам. Он добавил, что по пути случайно оказался у насосной станции, где, как выяснилось позже, скрывались двое украинских военнослужащих, о присутствии которых российские бойцы не знали.
"Первая пуля попала в кисть, вторая — в локоть, а еще одна зашла над плитой бронежилета и попала в крестик, и тот спас мне жизнь", — рассказал Уваров.
Военнослужащий отметил, что после ранения сумел быстро сориентироваться, покинул здание и добрался до своих позиций, по пути оказав себе первую помощь.
"На последнем издыхании дополз до ребят, которые меня вытащили и спасли", — добавил он.
По словам Уварова, крестик был полностью разрушен попаданием пули.
"Осталась только веревка и сама пуля. Сейчас она хранится дома", — сказал боец.
Он пояснил, что планирует сделать из этой пули новый крестик во время следующего отпуска.
