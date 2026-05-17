Боец рассказал, как нательный крестик спас ему жизнь во время штурма в ДНР

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Заместитель командира роты группировки войск "Центр" Евгений Уваров рассказал РИА Новости, что нательный крестик помог ему спасти жизнь во время штурма в районе Котлино в ДНР.

По словам военнослужащего, 24 января его подразделение штурмовало район шахты, где находились украинские позиции. Во время боя у него закончился боекомплект, после чего он отправился за пополнением к своим товарищам. Он добавил, что по пути случайно оказался у насосной станции, где, как выяснилось позже, скрывались двое украинских военнослужащих, о присутствии которых российские бойцы не знали.

"Первая пуля попала в кисть, вторая — в локоть, а еще одна зашла над плитой бронежилета и попала в крестик, и тот спас мне жизнь", — рассказал Уваров.

Военнослужащий отметил, что после ранения сумел быстро сориентироваться, покинул здание и добрался до своих позиций, по пути оказав себе первую помощь.

"На последнем издыхании дополз до ребят, которые меня вытащили и спасли", — добавил он.

По словам Уварова, крестик был полностью разрушен попаданием пули.

"Осталась только веревка и сама пуля. Сейчас она хранится дома", — сказал боец.