В Энергодаре беспилотник ВСУ ударил по зданию детского сада

"Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада №10 (бывший детский сад №16) по улице Комсомольской. Повреждены окна, на территории сада — обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара. Слава Богу, никто не пострадал. В данный момент корпус сада не задействован в учебном процессе", - написал Пухов.