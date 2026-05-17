В Энергодаре беспилотник ВСУ ударил по зданию детского сада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре беспилотник ВСУ ударил по корпусу детского сада.
- Пострадавших нет, но есть повреждения окон и следы возгорания на месте удара.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по корпусу детского сада в Энергодаре Запорожской области, пострадавших нет, сообщил в своем канале на платформе "Макс" глава города Максим Пухов.
"Сегодня ранним утром вражеский беспилотник ударил прямо в один из корпусов детского сада №10 (бывший детский сад №16) по улице Комсомольской. Повреждены окна, на территории сада — обломки БПЛА и следы возгорания на месте удара. Слава Богу, никто не пострадал. В данный момент корпус сада не задействован в учебном процессе", - написал Пухов.
Однако опасность повторных ударов сохраняется, отметил глава города.
