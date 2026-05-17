В воздушное пространство Латвии залетел беспилотник

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии утром в воскресенье, сообщил портал LSM со ссылкой на данные Национальных вооруженных сил Латвии.

Согласно публикации портала, вооруженные силы сообщили, что "угроза воздушному пространству" была объявлена утром в воскресенье в Резекненском, Краславском, Лудзенском, Алуксненском и Балвском краях.

"В Национальных вооруженных силах подтвердили LSM, что как минимум один дрон вторгся, а затем покинул воздушное пространство Латвии", - говорится в сообщении портала.