11:41 17.05.2026
В воздушное пространство Латвии залетел беспилотник

© РИА Новости / Игорь Зарембо
Города мира. Рига - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Города мира. Рига. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии утром в воскресенье.
  • На фоне инцидента были подняты в воздух истребители сил "воздушной полиции НАТО".
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии утром в воскресенье, сообщил портал LSM со ссылкой на данные Национальных вооруженных сил Латвии.
Согласно публикации портала, вооруженные силы сообщили, что "угроза воздушному пространству" была объявлена утром в воскресенье в Резекненском, Краславском, Лудзенском, Алуксненском и Балвском краях.
"В Национальных вооруженных силах подтвердили LSM, что как минимум один дрон вторгся, а затем покинул воздушное пространство Латвии", - говорится в сообщении портала.
Как добавляет LSM, на фоне инцидента были подняты в воздух истребители сил "воздушной полиции НАТО".
