01:25 17.05.2026 (обновлено: 01:43 17.05.2026)
Австрийцы проявили интерес к российским "Нивам", сообщил генконсул

Автомобиль "Нива". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выставке в Зальцбурге австрийцы проявили интерес к российским автомобилям "Нива", рассказал генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
  • Он также отметил, что российская культура по-прежнему вызывает большой интерес в Австрии.
ВЕНА, 17 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийцы на выставке в Зальцбурге проявляли интерес к российским "Нивам", рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"В этом году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, среди прочего была представлена российская продукция - автомобили "Нива" и мотоциклы. И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции", - рассказал генконсул.
Он также отметил, что российская культура по-прежнему вызывает большой интерес в Австрии, это особенно заметно в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов.
