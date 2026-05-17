Австрийцы проявили интерес к российским "Нивам", сообщил генконсул

ВЕНА, 17 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Австрийцы на выставке в Зальцбурге проявляли интерес к российским "Нивам", рассказал в интервью РИА Новости генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.
"В этом году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, среди прочего была представлена российская продукция - автомобили "Нива" и мотоциклы. И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции", - рассказал генконсул.
Он также отметил, что российская культура по-прежнему вызывает большой интерес в Австрии, это особенно заметно в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов.