Слуцкий назвал массовую атаку БПЛА на Москву агонией киевского режима - РИА Новости, 17.05.2026
18:11 17.05.2026
Слуцкий назвал массовую атаку БПЛА на Москву агонией киевского режима

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Масштабная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область является крайней стадией агонии преступного киевского режима, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки на подлете к Москве было сбито больше 120 беспилотников.
"Масштабная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область - крайняя стадия агонии преступного киевского режима", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что мишенями для мести украинских нацистов за их провалы на фронте стали снова мирные граждане.
"Более того - (Владимир - ред.) Зеленский откровенным терроризмом пытается смыть позор перед западными кураторами за коррупционное дело в отношении своего ближайшего окружения. В попытках сместить фокус внимания бандеровцы цинично бьют по спящим жилым квартам для того, чтобы посеять панику и вызвать хаос. Но - не выйдет", - подчеркнул он.
Слуцкий считает, что за массированной атакой стоит западная "партия войны". Он добавил, что европейские русофобы по-прежнему выступают за продолжение конфликта любой ценой. По его словам, все они соучастники кровавого бандеровского режима.
"Позерство Зеленского, его жалкие попытки злословить, голословные утверждения об ослаблении Москвы и наступлении ВСУ на фронте, равно как и активизация дроновых атак - все это пораженческие конвульсии. Киев и его покровители неминуемо очень дорого заплатят за свои авантюры", - заключил он.
Специальная военная операция на УкраинеМоскваМосковская область (Подмосковье)КиевЛеонид Слуцкий (политик)Сергей СобянинГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
