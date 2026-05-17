Слуцкий назвал массовую атаку БПЛА на Москву агонией киевского режима

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Масштабная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область является крайней стадией агонии преступного киевского режима, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние сутки на подлете к Москве было сбито больше 120 беспилотников.

« "Масштабная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область - крайняя стадия агонии преступного киевского режима", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что мишенями для мести украинских нацистов за их провалы на фронте стали снова мирные граждане.

"Более того - (Владимир - ред.) Зеленский откровенным терроризмом пытается смыть позор перед западными кураторами за коррупционное дело в отношении своего ближайшего окружения. В попытках сместить фокус внимания бандеровцы цинично бьют по спящим жилым квартам для того, чтобы посеять панику и вызвать хаос. Но - не выйдет", - подчеркнул он.

Слуцкий считает, что за массированной атакой стоит западная "партия войны". Он добавил, что европейские русофобы по-прежнему выступают за продолжение конфликта любой ценой. По его словам, все они соучастники кровавого бандеровского режима.