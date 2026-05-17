В Ростовской области отразили атаку беспилотников.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки в Азове и Неклиновском, Чертковском, Верхнедонском районах Ростовской области были уничтожены беспилотники, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что без последствий на земле не обошлось: в Азове в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ. Пострадавших нет.