БПЛА попали по домам в Истринском округе Подмосковья, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- БПЛА попали в многоквартирный и шесть частных домов в Истринском округе Подмосковья.
- По предварительной информации губернатора Московской области, пострадали четыре человека.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. БПЛА попали в многоквартирный и шесть частных домов в Истринском округе Подмосковья, предварительно, пострадали четыре человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18