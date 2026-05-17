В Красногорске БПЛА попал в жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В микрорайоне Путилково в Красногорске БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, повреждены несколько квартир.
- В деревне Субботино Наро-Фоминского округа в результате падения БПЛА загорелся частный дом.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. БПЛА попал в многоквартирный дом в Красногорске, повреждены несколько квартир, пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Начиная с 3 часов утра, силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион... В микрорайоне Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирный жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".
Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа, добавил губернатор. По предварительной информации, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18