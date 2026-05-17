В Красногорске БПЛА попал в жилой дом

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. БПЛА попал в многоквартирный дом в Красногорске, повреждены несколько квартир, пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа, добавил губернатор. По предварительной информации, пострадавших нет.