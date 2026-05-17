В Химках из-за атаки БПЛА погибла женщина

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Женщина погибла в результате попадания БПЛА в дом в Химках, один человек находится под завалами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Начиная с 3 часов утра, силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион... Химки (микрорайон Старбеево) - в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и все оперативные службы", - написал Воробьев в канале на платформе "Макс".
