В Мытищах при падении БПЛА погибли двое мужчин

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Двое мужчин погибли в городском округе Мытищи в результате попадания обломков БПЛА в строящийся дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

От обломков повреждения получил еще один дом - там пострадавших нет, добавил губернатор.