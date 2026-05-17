17:23 17.05.2026 (обновлено: 23:59 17.05.2026)
Актера из "Следа" заподозрили в многомиллионном мошенничестве, пишут СМИ

Mash: актера Павла Ерлыкова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Актер Павел Ерлыков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Актера Павла Ерлыкова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, пишет Mash.
  • Утверждается, что Ерлыков взял от родителей 1300 детей больше 72 миллионов рублей на вывоз их на театральный фестиваль LT China 2026, но от 400 до 650 участников так и не улетели в Пекин.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Актера Павла Ерлыкова, известного по сериалу "След" и фильму "Околофутбола", обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Mash.
"Со слов пострадавших, он взял больше 72 миллионов рублей на вывоз детей клиентов на театральный фестиваль LT China 2026 и не отвез ребятишек в Пекин", — говорится в публикации.
По данным Mash, родители 1300 детей заплатили ему по 180 тысяч рублей за каждого ребенка, однако, от 400 до 650 участников из этого числа на конкурс так и не улетели. Ущерб составил от 72 до 117 миллионов рублей.
Пострадавшие требовали вернуть деньги, но возмещения не получили, после чего массово обратились в полицию и Роспотребнадзор, сообщается в материале.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
