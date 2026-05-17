Пассажиров в Шереметьево попросили пройти в закрытые зоны терминалов

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пассажиров в "Шереметьево" просят отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов, сообщили в авиагавани.

Ранее Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту " Шереметьево ". Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.

"Продолжается действие временных ограничений. Аэропорт "Шереметьево" закрыт на прием и выпуск воздушных судов... Пассажиров просят отойти от окон и пройти в закрытые зоны терминалов. Соответствующая информация также выводится на мониторы и экраны в аэропорту", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Шереметьево".

В авиагавани отметили, что с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, оказывается необходимое содействие по всем возникающим вопросам.