02:41 17.05.2026
В Госдуме рассказали о нарушениях при проведении абортов в частных клиниках

Врач за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частные медицинские клиники не предоставляют статистику по абортам в государственную систему.
  • В частных клиниках не соблюдаются требования государства, включая «неделю тишины» и доабортное консультирование.
  • Мораторий на проверки частных клиник затрудняет контроль за их деятельностью.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Частные медицинские клиники, пользуясь мораторием на проверки, не предоставляют статистику по абортам в государственную систему, а также нарушают соблюдение "недели тишины" и не проводят доабортное консультирование, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
В феврале 2025 года Леонов в беседе с РИА Новости выступил с инициативой организовать проведение всех абортов в рамках системы ОМС, то есть за счет государства.
"Я могу сказать, почему такой негатив со стороны губернаторов, со стороны, так скажем, ряда общественников к частным клиникам. И я даже могу себя к ним причислить. Почему? Потому что не выполняются все этапы, так скажем, сопровождения женщины, начиная от ее обращения, заканчивая процедурой (аборта - ред.)", - объяснил собеседник агентства.
По словам Леонова, не выполняются все те требования, которые государство предписывает частным клиникам. Он указал, что частные медицинские клиники не предоставляют статистку по абортам в российскую информационную систему. Парламентарий отметил, что такая статистика есть только по государственным медицинским организациям.
"Мы многого не видим… Проверить нельзя... Потому что введен мораторий на проверки частных клиник. Если только кто-то во время аборта получит какое-то увечье, или тяжелые последствия будут, или, не дай Бог, женщина умрет, то тогда, конечно, прокуратура, Росздравнадзор и все остальные ведомства придут, будут проверять", - добавил Леонов.
Депутат уточнил, что для проверок предусмотрены только серьезные причины, а в целом невозможно проконтролировать и проверить, каким образом ведется деятельность таких клиник.
Кроме того, Леонов подчеркнул, что частные медицинские клиники часто не соблюдают "неделю тишины" перед проведением аборта, а также не проводят доабортное консультирование, либо оно носит формальный характер.
