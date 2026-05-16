Эксперт рассказал, как сэкономить на воде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водяные счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение на 20–40%, рассказал эксперт Дмитрий Баранов.
- Помочь сэкономить на воде может установка многотарифных счетчиков и устранение протечек.
- Изменить расходы на воду помогает корректировка привычек: например, прием душа вместо ванны или стирка вещей при полной загрузке техники.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Водяные счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение - чек можно урезать на 20-40%, рассказал РИА Новости ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.
"Установка счетчиков воды экономически оправдана, так как счетчик снижает платежи на 20-40%. Важно устранить протечки в кранах, бачке и соединениях: даже небольшая течь воды заметно увеличивает расход", - объяснил аналитик.
Эксперт по ЖКХ рассказал, как экономить воду
30 марта, 14:59
Помогает сэкономить на воде установка многотарифных счетчиков: они учитывают потребление в разное время суток, когда тарифы отличаются.
Баранов отметил, что не стоит забывать сверять тарифы и нормативы на сайте поставщика услуг: потребитель должен понимать, за что именно он платит.
Сэкономить на воде помогает и изменение поведенческих привычек. Например, прием душа вместо ванны, мытье посуды в раковине или тазу, а не под постоянно текущей струей, стирка вещей только при полной загрузке техники, перечислил эксперт.
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи "умных" счетчиков
30 июля 2019, 12:46