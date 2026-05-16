Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как сэкономить на воде - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 16.05.2026
Эксперт рассказал, как сэкономить на воде

РИА Новости: счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение на 20-40%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчетчики воды
Счетчики воды - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счетчики воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водяные счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение на 20–40%, рассказал эксперт Дмитрий Баранов.
  • Помочь сэкономить на воде может установка многотарифных счетчиков и устранение протечек.
  • Изменить расходы на воду помогает корректировка привычек: например, прием душа вместо ванны или стирка вещей при полной загрузке техники.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Водяные счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение - чек можно урезать на 20-40%, рассказал РИА Новости ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.
"Установка счетчиков воды экономически оправдана, так как счетчик снижает платежи на 20-40%. Важно устранить протечки в кранах, бачке и соединениях: даже небольшая течь воды заметно увеличивает расход", - объяснил аналитик.
Кран на кухне - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Эксперт по ЖКХ рассказал, как экономить воду
30 марта, 14:59
Помогает сэкономить на воде установка многотарифных счетчиков: они учитывают потребление в разное время суток, когда тарифы отличаются.
Баранов отметил, что не стоит забывать сверять тарифы и нормативы на сайте поставщика услуг: потребитель должен понимать, за что именно он платит.
Сэкономить на воде помогает и изменение поведенческих привычек. Например, прием душа вместо ванны, мытье посуды в раковине или тазу, а не под постоянно текущей струей, стирка вещей только при полной загрузке техники, перечислил эксперт.
Счетчики в квартире - РИА Новости, 1920, 30.07.2019
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи "умных" счетчиков
30 июля 2019, 12:46
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала