Эксперт рассказал, как сэкономить на воде

Водяные счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение на 20–40%, рассказал эксперт Дмитрий Баранов.

Помочь сэкономить на воде может установка многотарифных счетчиков и устранение протечек.

Изменить расходы на воду помогает корректировка привычек: например, прием душа вместо ванны или стирка вещей при полной загрузке техники.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Водяные счетчики позволяют сократить расходы на водоснабжение - чек можно урезать на 20-40%, рассказал РИА Новости ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

"Установка счетчиков воды экономически оправдана, так как счетчик снижает платежи на 20-40%. Важно устранить протечки в кранах, бачке и соединениях: даже небольшая течь воды заметно увеличивает расход", - объяснил аналитик.

Помогает сэкономить на воде установка многотарифных счетчиков: они учитывают потребление в разное время суток, когда тарифы отличаются.

Баранов отметил, что не стоит забывать сверять тарифы и нормативы на сайте поставщика услуг: потребитель должен понимать, за что именно он платит.