Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили разные сроки отключения горячей воды в регионах - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 16.05.2026
В Госдуме объяснили разные сроки отключения горячей воды в регионах

РИА Новости: сроки отключения горячей воды в регионах зависят от инфраструктуры

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сроки отключения горячей воды весной и летом отличаются в российских регионах из-за состояния коммунальной инфраструктуры, протяженности сетей, источников теплоснабжения и объема ремонта.
  • Базовый ориентир для таких работ — 14 дней, однако действующие санитарные правила больше не содержат жесткой нормы о том, что ежегодное отключение горячей воды не должно превышать 14 суток.
  • Конкретную продолжительность работ устанавливают органы местного самоуправления, и если срок по конкретному дому выходит за пределы двух недель, у жителей должен быть понятный ответ, почему так произошло и какие меры принимаются, чтобы минимизировать неудобства.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сроки отключения горячей воды весной и летом отличаются в российских регионах из-за состояния коммунальной инфраструктуры, протяженности сетей, источников теплоснабжения и объема ремонта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Региональная практика показывает, что сроки отключения горячей воды весной и летом разные. Причины различий понятны: в каждом городе разное состояние коммунальной инфраструктуры, разная протяженность сетей, разные источники теплоснабжения и разный объем ремонта. Где сети модернизированы, срок отключения удается сокращать. Где инфраструктура изношена, работы могут занимать больше времени", - заявил РИА Новости Якубовский.
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Госдуме объяснили, зачем летом отключают горячую воду
14 мая, 03:44
Парламентарий уточнил, что базовый ориентир для таких работ - 14 дней. По его словам, эта цифра взята "не с потолка", в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда указано, что ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления следует проводить одновременно в летний период, а рекомендуемый срок ремонта, связанного с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 дней.
«
"Есть важная правовая тонкость: действующие санитарные правила уже не содержат прежней жесткой нормы о том, что ежегодное отключение горячей воды не должно превышать 14 суток, как было ранее. Но это не означает, что воду можно отключать на любой срок без объяснений. Конкретную продолжительность работ устанавливают органы местного самоуправления. Поэтому если срок по конкретному дому выходит за пределы двух недель, у жителей должен быть понятный ответ: какие работы проводятся, почему их нельзя выполнить быстрее, кто согласовал такой график и какие меры принимаются, чтобы минимизировать неудобства", - добавил он.
Якубовский подчеркнул, что в каждом субъекте РФ должны быть: заранее опубликованный график, понятный срок отключения по адресу, соблюдение заявленных дат и отдельное объяснение в тех случаях, когда работы требуют больше времени.
"Отмечу, что если горячую воду не включили в установленный срок, жители вправе обращаться в управляющую организацию, ресурсоснабжающую организацию, администрацию муниципалитета и жилищную инспекцию", - заключил он.
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Адвокат объяснила, как вернуть деньги за недостаточно горячую воду
7 ноября 2025, 02:17
 
ЖКХРоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала