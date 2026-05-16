СМИ: жители Измаила на Украине прогнали сотрудников военкомата

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жители Измаила в Одесской области Украины прогнали сотрудников военкомата из населенного пункта, устроив погоню по полю, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Измаиле Одесской области группа мужчин прогнала военкомов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Издание публикует видео инцидента. На записи группа мужчин на мотоциклах гонится за микроавтобусом военкомата по проселочной дороге. Военным приходится удирать прямо по полю. Как отмечают украинские журналисты, по некоторым данным, отпор военнослужащим ВСУ дали представители местной цыганской общины.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.