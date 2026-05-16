СМИ: жители Измаила на Украине прогнали сотрудников военкомата

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жители Измаила в Одесской области Украины прогнали сотрудников военкомата из населенного пункта, устроив погоню по полю, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В Измаиле Одесской области группа мужчин прогнала военкомов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.