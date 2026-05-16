Рейтинг@Mail.ru
СМИ: жители Измаила на Украине прогнали сотрудников военкомата - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 16.05.2026 (обновлено: 14:03 16.05.2026)
СМИ: жители Измаила на Украине прогнали сотрудников военкомата

"Страна.ua": жители Измаила на Украине прогнали сотрудников военкомата

© СоцсетиЖители Измаила преследуют сотрудников ТЦК
Жители Измаила преследуют сотрудников ТЦК - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Соцсети
Жители Измаила преследуют сотрудников ТЦК
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Измаила в Одесской области Украины прогнали сотрудников военкомата из населенного пункта, сообщила "Страна.ua".
  • Группа мужчин на мотоциклах преследовала микроавтобус военкомата по проселочной дороге.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жители Измаила в Одесской области Украины прогнали сотрудников военкомата из населенного пункта, устроив погоню по полю, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"В Измаиле Одесской области группа мужчин прогнала военкомов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Издание публикует видео инцидента. На записи группа мужчин на мотоциклах гонится за микроавтобусом военкомата по проселочной дороге. Военным приходится удирать прямо по полю. Как отмечают украинские журналисты, по некоторым данным, отпор военнослужащим ВСУ дали представители местной цыганской общины.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Раде заявили о массовом бегстве мобилизованных из ВСУ
13 мая, 13:38
 
В миреОдесская областьУкраинаСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала