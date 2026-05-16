Рейтинг@Mail.ru
"Решили избавиться". В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за России - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 16.05.2026 (обновлено: 19:04 16.05.2026)
"Решили избавиться". В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за России

Мендель: из-за скандала Зеленский заговорил о якобы планах РФ избавиться от него

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель поставила под сомнение заявления Зеленского о якобы планах России ликвидировать руководство Украины.
  • Юлия Мендель заметила, что подобные заявления усиливаются во время крупных кризисов и их невозможно проверить.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X поставила под сомнение его заявления о якобы планах России ликвидировать руководство Украины.
«

"Я заметила, что подобные заявления с его стороны усиливаются во время крупных кризисов. Например, сейчас, когда его ближайший соратник арестован по подозрению в коррупции. Я также заметила, что проверить эти утверждения невозможно, кроме как просто поверить, что именно в разгар крупного коррупционного скандала "россияне снова решили избавиться от Зеленского", — написала она.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Пушечное мясо". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
15 мая, 20:41
Накануне Зеленский заявил, что Россия якобы планирует удары по политическим и военным объектам на Украине. Он утверждал, что речь идет не только о нем, но и "о других людях из руководства".
В четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Полная беспомощность". В Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского
15 мая, 22:29
 
В миреРоссияУкраинаКиевЮлия МендельВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала