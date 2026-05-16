"Решили избавиться". В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X поставила под сомнение его заявления о якобы планах России ликвидировать руководство Украины.
"Я заметила, что подобные заявления с его стороны усиливаются во время крупных кризисов. Например, сейчас, когда его ближайший соратник арестован по подозрению в коррупции. Я также заметила, что проверить эти утверждения невозможно, кроме как просто поверить, что именно в разгар крупного коррупционного скандала "россияне снова решили избавиться от Зеленского", — написала она.
В четверг бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
По делу проходят еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.