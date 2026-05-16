Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел, заявил депутат ЕП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Владимир Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел после ухода с поста.
- Коррупция на Украине станет одним из главных тормозящих факторов вступления этой страны в Евросоюз, пояснил депутат.
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский может стать фигурантом антикоррупционных дел, когда покинет пост, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Если… Зеленского можно будет заменить другим политиком, то он также может стать объектом антикоррупционного расследования", - выразил уверенность собеседник агентства.
Он пояснил, что коррупция на Украине станет одним из главных тормозящих факторов вступления этой страны в Евросоюз.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.