Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 170 военных зоне работы российской группировки "Запад".
- Также поражена техника ВСУ: одна бронемашина, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 170 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
Группировка поразила живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Святогорск и Сидорово в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18