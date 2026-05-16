Украинцы, уехавшие на Запад, хотят переехать в Россию, заявили в МИД

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинцы, уехавшие на Запад в свете боевых действий, после знакомства с западными реалиями стали выражать интерес к переезду в Россию, рассказал РИА Новости директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.
Он отметил, что ввиду боевых действий многие украинцы после начала спецоперации переместились на Запад.
"Выяснив, что на Западе, мягко говоря, плохо, они стали говорить, что хотят переехать. Либо в бывший регион проживания, либо куда-то на территорию России, где в рамках Советского Союза пользовались полной свободой передвижения, и, возможно, есть где-то родственники. Не важно, в Москве или на Дальнем Востоке", - сказал дипломат.