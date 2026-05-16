ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
14:01 16.05.2026 (обновлено: 14:26 16.05.2026)
ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, дрон упал около энергоблоков

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинский дрон упал вблизи энергоблоков Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции.
"Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС ("Росатом"). Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал", — говорится в публикации.
Разрушений и пострадавших нет, станция работает в штатном режиме. Радиационный фон находится в пределах нормы.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
