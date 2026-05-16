Количество пострадавших при взрыве в Пятигорске увеличилось до шести

ПЯТИГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Ранее в субботу Владимиров сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске.