14:29 16.05.2026 (обновлено: 14:33 16.05.2026)
Количество пострадавших при взрыве в Пятигорске увеличилось до шести

© Кадр видео из соцсетей
ПЯТИГОРСК, 16 мая – РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Ранее в субботу Владимиров сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске.
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
