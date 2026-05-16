Площадь пожара на месте взрыва в Пятигорске составила тысячу квадратов

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Площадь пожара на месте взрыва в Пятигорске составляет 1 тысячу "квадратов", сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
В субботу днем глава Пятигорска сообщил о взрыве с последующим возгоранием, который произошел при разгрузке газовоза, предварительно, из-за нарушения техники безопасности.
"Объявлен повышенный ранг пожара. На месте создан штаб пожаротушения. Работает 8 единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ. Предположительно, площадь пожара - 1000 квадратных метров", - написал Ворошилов в канале на платформе "Макс".