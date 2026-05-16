13:23 16.05.2026 (обновлено: 16:28 16.05.2026)
В Пятигорске взорвался газовоз на заправке, пострадали шесть человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске на заправке взорвался газовоз, начался пожар.
  • По последним данным, пострадали шесть человек.
  • Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Пятигорске взорвался газовоз на заправке, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.
"При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием", — написал он на платформе "Макс".

Дым на месте взрыва в Пятигорске
Известно о шести пострадавших. Пожар локализовали на площади в тысячу квадратных метров, затем специалисты ликвидировали открытое горение.
Ворошилов уточнил, что ЧП не связано с атакой БПЛА. Причиной могло стать нарушение техники безопасности.
Мэр призвал жителей воздержаться от поездок по улице Ермолова.
