Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пятигорске на заправке взорвался газовоз, начался пожар.
- По последним данным, пострадали шесть человек.
- Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Пятигорске взорвался газовоз на заправке, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов.
«
"При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием", — написал он на платформе "Макс".
Известно о шести пострадавших. Пожар локализовали на площади в тысячу квадратных метров, затем специалисты ликвидировали открытое горение.
Ворошилов уточнил, что ЧП не связано с атакой БПЛА. Причиной могло стать нарушение техники безопасности.
Мэр призвал жителей воздержаться от поездок по улице Ермолова.