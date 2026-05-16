Главарь грузинских наемников ВСУ обналичивал их деньги в США
22:40 16.05.2026
Главарь грузинских наемников ВСУ обналичивал их деньги в США

  • Главарь грузинских наемников Мамука Мамулашвили обвиняется в выводе денег, связанных с деятельностью наемников на Украине.
  • Деньги выводились через зарегистрированную в США некоммерческую организацию Georgian Humanitarian Legion.
  • Выведенные в США деньги впоследствии обналичивались.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Значительную часть денег, связанных с деятельностью грузинских наемников на Украине, через зарегистрированную в США некоммерческую организацию Georgian Humanitarian Legion выводил их главарь Мамука Мамулашвили, обвиняемый в воровстве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, организация зарегистрирована в штате Техас, а ее основателями числятся сам Мамулашвили, его сестра Нона и гражданин США Ричард Шарп, который ранее фигурировал в американских расследованиях, связанных с финансовыми нарушениями и мошенничеством.
"Обвиняемый в воровстве главарь грузинских наемников Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США", - уточнил собеседник агентства.
Представитель силовых структур отметил, что выведенные в США деньги впоследствии обналичивались.
"Большая часть денежных средств выводилась в США, где их обналичиванием занималась Georgian Humanitarian Legion", - рассказал он.
