ВСУ целенаправленно сеют панику в Энергодаре, заявил Лихачев

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ВСУ специально сеют панику в Энергодаре своими атаками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее мэр Максим Пухов сообщил о массированном налете дронов на город. Под ударами оказались АЗС, гражданская инфраструктура, жилой сектор, повреждено несколько домов и машин.
"Противник целенаправленно сеет панику в городе и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена в том числе и на сотрудников АЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС", — сказал Лихачев.
Он также указал на непосредственные риски для Запорожской АЭС.
"Риторический вопрос: в ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, — о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?" — подчеркнул глава "Росатома".
Тема эскалации ситуации в районе ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с МАГАТЭ. Секретариат агентства фактически не замечает ежедневных атак украинских боевиков на станцию и убийства россиян, добавил он.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно бьют по инфраструктуре станции и Энергодара.