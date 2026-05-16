ВСУ целенаправленно сеют панику в Энергодаре, заявил Лихачев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 16.05.2026 (обновлено: 18:43 16.05.2026)
ВСУ целенаправленно сеют панику в Энергодаре, заявил Лихачев

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ своими ударами целенаправленно сеют панику в Энергодаре, заявил Лихачев.
  • Он также указал на риски для безопасности эксплуатации Запорожской АЭС из-за атак дронов.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ВСУ специально сеют панику в Энергодаре своими атаками, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее мэр Максим Пухов сообщил о массированном налете дронов на город. Под ударами оказались АЗС, гражданская инфраструктура, жилой сектор, повреждено несколько домов и машин.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе
"Противник целенаправленно сеет панику в городе и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена в том числе и на сотрудников АЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС", — сказал Лихачев.
Он также указал на непосредственные риски для Запорожской АЭС.
"Риторический вопрос: в ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, — о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?" — подчеркнул глава "Росатома".

Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
Тема эскалации ситуации в районе ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с МАГАТЭ. Секретариат агентства фактически не замечает ежедневных атак украинских боевиков на станцию и убийства россиян, добавил он.
В Москве не раз заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно бьют по инфраструктуре станции и Энергодара.
