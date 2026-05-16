ДОНЕЦК, 16 май — РИА Новости. Боевики ВСУ начали применять новые мины "лягушка", которые дистанционно сбрасываются с беспилотников на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".

По словам командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, мины представляют собой круглые устройства в темном корпусе, которые разбрасываются с тяжелых дронов.

"Начали новые мины выпускать — "лягушка". Круглые штуки в черном чехле, зеленые. По мощности не хуже магнитной мины", — сообщил военнослужащий.

Он отметил, что такие боеприпасы способны серьезно повредить технику и нанести тяжелые ранения личному составу.

"От квадроцикла морда отлетает. Без проблем может и убить, и ранить", — рассказал "Краб".

По его словам, российские бойцы регулярно обнаруживают подобные мины на маршрутах движения.

"Шли по тропе, по которой обычно закатываемся, и я насчитал около 12 таких мин прямо на дороге", — уточнил командир расчета.