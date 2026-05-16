ВСУ начали применять новые мины "лягушка"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
05:46 16.05.2026
ВСУ начали применять новые мины "лягушка"

ВСУ начали применять новые мины "лягушка" на Добропольском направлении

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ начали применять новые мины «лягушка», которые дистанционно сбрасываются с беспилотников.
  • Мины «лягушка» представляют собой круглые устройства в темном корпусе, которые разбрасываются с тяжелых дронов и по мощности не хуже магнитной мины.
  • Такие боеприпасы способны серьезно повредить технику и нанести тяжелые ранения личному составу.
ДОНЕЦК, 16 май — РИА Новости. Боевики ВСУ начали применять новые мины "лягушка", которые дистанционно сбрасываются с беспилотников на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Краб".
По словам командира минометного расчета 61-й гвардейской бригады, мины представляют собой круглые устройства в темном корпусе, которые разбрасываются с тяжелых дронов.
"Начали новые мины выпускать — "лягушка". Круглые штуки в черном чехле, зеленые. По мощности не хуже магнитной мины", — сообщил военнослужащий.
Он отметил, что такие боеприпасы способны серьезно повредить технику и нанести тяжелые ранения личному составу.
"От квадроцикла морда отлетает. Без проблем может и убить, и ранить", — рассказал "Краб".
По его словам, российские бойцы регулярно обнаруживают подобные мины на маршрутах движения.
"Шли по тропе, по которой обычно закатываемся, и я насчитал около 12 таких мин прямо на дороге", — уточнил командир расчета.
Как отметил морпех, мины сбрасываются с тяжелых украинских беспилотников типа "Баба-яга".
