Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Володин заявил, что насаждение западных либеральных ценностей и гонения на церковь ведут к расколу армянского общества.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о желании страны стать членом Евросоюза.
- Владимир Путин предложил провести референдум о развитии сотрудничества Армении с Евросоюзом, чтобы Россия могла сделать выводы и рассмотреть возможность «мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Насаждение западных либеральных ценностей и гонения на церковь ведут к расколу армянского общества и утрате единства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Уже видим попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои. Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идет гонение на церковь. Все это ведет к расколу общества. И, пожалуй, это самая крупная потеря, которая возможна в Армении, — потеря единства", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
Володин упомянул события на Украине в 2014 году и страны Прибалтики. Он напомнил, что они стремились оказаться в составе Евросоюза, но счастливее от этого не стали.
Председатель Госдумы подчеркнул, что выбор пути должен определять народ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. При этом президент России Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.
Путин заявил, что для Еревана было бы правильным по отношению к гражданам Армении и к России, как к главному экономическому партнеру республики, провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом. В таком случае Россия могла бы сделать соответствующие выводы и пойти по пути "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода".