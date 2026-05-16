В аэропортах Минеральных Вод и Нальчика ввели временные ограничения

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Минеральных Вод и Нальчика, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Минеральные Воды, Нальчик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.