19:18 16.05.2026
Госпомощь США могли отправлять террористам за границу, заявил Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что средства, выделенные на госпомощь с медицинскими страховками, могли мошенническим путем передаваться террористам.
  • Вэнс прокомментировал сообщения о том, что в 2019 году выделенные на помощь штату Миннесота федеральные средства могли передаваться членам иностранных организаций, которые США считают террористическими.
  • Вице-президент подчеркнул, что ранее никто не обращал серьезного внимания на масштаб мошенничества с госпомощью в сфере медицинского страхования.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Выделенные на госпомощь с медицинскими страховками средства мошенническим путем могли передаваться террористам, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Вы платите налоги, которые идут на террористов, пока ваша страна пытается помешать этим террористам убивать ваших сограждан американцев. Это шокирует, но это происходит, когда правительство закрывает глаза на подобное", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox.
Так он прокомментировал сообщения о том, что в 2019 году выделенные на помощь штату Миннесота федеральные средства могли передаваться членам иностранных организаций, которые США считают террористическими.
Вице-президент заявил, что эти данные должны стать предметом антитеррористического расследования. Он не уточнил подробностей предполагаемых схем совершения преступлений и того, куда могли передаваться деньги.
Вэнс отметил, что ранее никто не обращал внимания на масштаб мошенничества с госпомощью в сфере медицинского страхования.
"До того, как Дональд Трамп стал президентом, никто не обращал на это серьезного внимания. Это могут быть сотни миллиардов долларов, триллион долларов", - сказал Вэнс.
