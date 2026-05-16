Лидер АдГ заявила о неизбежности политического поворота в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в Германии.
- Опрос социологического института INSA зафиксировал рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей Германии — 29%.
- Правящая коалиция ФРГ в составе ХДС/ХСС и СДПГ продолжает терять свои позиции среди избирателей, за нее готовы проголосовать 34% немецких граждан.
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в Германии.
Таким образом она прокомментировала результаты последнего опроса социологического института INSA, зафиксировавшего новый рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей Германии (29%).
Согласно проведенному опросу, правящая коалиция ФРГ в составе ХДС/ХСС и СДПГ продолжает терять свои позиции среди избирателей. В общей сложности за нее на данный момент готовы проголосовать лишь 34% немецких граждан. При этом по отдельности рейтинг ХДС/ХСС составляет на данный момент 22%, а СДПГ - всего 12%.
Опрос проводился с 11 по 15 мая. В исследовании приняли участие 1203 человека. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,9 процентных пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.