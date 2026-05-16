Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ заявила о неизбежности политического поворота в Германии - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 16.05.2026
Лидер АдГ заявила о неизбежности политического поворота в Германии

Вайдель: в Германии неизбежен политический поворот

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в Германии.
  • Опрос социологического института INSA зафиксировал рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей Германии — 29%.
  • Правящая коалиция ФРГ в составе ХДС/ХСС и СДПГ продолжает терять свои позиции среди избирателей, за нее готовы проголосовать 34% немецких граждан.
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в Германии.
"Политический поворот неизбежен - мы вновь поставим интересы нашей страны и наших граждан на первое место", - написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В АдГ планируют перезапустить "Северный поток" после выборов, пишут СМИ
Вчера, 14:52
Таким образом она прокомментировала результаты последнего опроса социологического института INSA, зафиксировавшего новый рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей Германии (29%).
Согласно проведенному опросу, правящая коалиция ФРГ в составе ХДС/ХСС и СДПГ продолжает терять свои позиции среди избирателей. В общей сложности за нее на данный момент готовы проголосовать лишь 34% немецких граждан. При этом по отдельности рейтинг ХДС/ХСС составляет на данный момент 22%, а СДПГ - всего 12%.
Опрос проводился с 11 по 15 мая. В исследовании приняли участие 1203 человека. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,9 процентных пункта.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Рейхстаг в Берлине, Грмания - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
В Германии опрос показал рекордную популярность партии АдГ
Вчера, 16:59
 
В миреГерманияАлиса ВайдельХДС/ХССЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала