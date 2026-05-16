23:12 16.05.2026
США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии

ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. США перебрасывают в Польшу части Первой кавалерийской дивизии из Техаса, сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецкий.
"Текущее изменение количественного состояния (американских войск в Польше - ред.) связано с продолжающейся ротацией сил США в нашей части Европы. Ротацию проводит Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа, штат Техас. На сегодняшний день из Форт-Худа было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного количества войск, а также около 70% военной техники, что является ключевым фактором готовности сил", - говорится в сообщении.
Также, по данным BBN, США намерены вывести из Германии 2-й кавалерийский полк из немецкого Фильсэкка.
"После вывода из Германии это подразделение может быть направлено для замены американской бригадной танковой группы", - говорится в сообщении.
BBN уточняет, что в Польше военнослужащие США выполняют свои задачи в рамках передового присутствия НАТО (Forward Land Forces - FLF) и операции Atlantic Resolve. Общее количество солдат и гражданских служащих армии США в стране не является постоянным и колеблется в пределах 10 тысяч.
