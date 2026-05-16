В США создадут клинику по возвращению исходного пола детям

14:41 16.05.2026 (обновлено: 17:35 16.05.2026)
NBC: в Техасе создадут первую в США клинику по возвращению исходного пола детям

Флаг США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Техасе планируют создать первую в США клинику, где будут предоставлять услуги по возвращению исходного пола детям, которые ранее подвергались его изменению.
  • Детская больница Техаса должна будет в течение первых пяти лет работы предоставлять услуги по детрансгендерному* переходу на безвозмездной основе.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Техасе планируют создать первую в Америке клинику по возвращению исходного пола детям, которые ранее подвергались его изменению, сообщает телеканал NBC со ссылкой на генпрокурора штата Техас Кена Пакстона.
По данным телеканала, речь идет о сделке детской больницы Техаса со следствием по итогам многолетнего расследования программы предоставления медицинских услуг трансгендерной* молодежи в данном медучреждении.
"В пятницу генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, объявляя о достижении соглашения, <...> заявил, что детская больница Техаса должна создать первую в стране "клинику по обратному гендерному переходу", — говорится в материале.
Как отмечает телеканал, официальные лица не уточнили, какие именно услуги по возвращению исходного гендера у молодых людей будет предлагать медучреждение. При этом NBC поясняет, что обратный гендерный переход подразумевает отказ человека от самоидентификации как трансгендера* или прекращение медицинского перехода. Потенциальные медицинские вмешательства в таком случае включают психотерапию, гормональную терапию, а также хирургические операции.
Кроме того, в течение первых пяти лет работы клиники детская больница Техаса должна предоставлять услуги по детрансгендерному* переходу на безвозмездной основе.
В рамках сделки со следствием больница также согласилась уволить пятерых врачей, ранее оказывавших детям услуги, связанные с гендерным переходом, а также выплатить десять миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что больница неправомерно выставляла счета государственной программе Medicaid за оказание такого рода услуг.
Минздрав США ранее объявил о ряде мер, направленных на прекращение практики проведения процедур по смене пола детей, которые подвергают их необратимому вреду, включая фармацевтические и хирургические вмешательства. В американском Минздраве также заявили, что его глава Роберт Кеннеди — младший подписал декларацию, согласно которой такие процедуры не соответствуют признанным профессиональным стандартам здравоохранения, а врачи, которые продолжат их проводить, будут признаны не соответствующими данным стандартам.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров: мужского и женского. Кроме того, он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.
