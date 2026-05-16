Житель Урала, пропавший полгода назад, продавал часть бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Урала, пропавший полгода назад, с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса.

Сожительница мужчины сообщила, что у него есть кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства.

Станислав Ильин пропал 17 ноября 2025 года, после его исчезновения была обнаружена записка, где он обещал вернуться к новогодним праздникам.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Мужчина, пропавший полгода назад в коттеджном поселке Рассоха Свердловской области, с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России "Заречный".

В среду в ведомстве агентству рассказали, что заявление о пропаже бизнесмена подала его мать, она и сожительница пропавшего были опрошены.

"По словам сожительницы, Станислав с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса. Также у Станислава имеются кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства", – отметили в полиции.

Там уточнили, что заявление о пропаже было подано еще 1 февраля.

"Ильин проверен по информационно-справочным учетам, устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего", – добавили в пресс-службе.