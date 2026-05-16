Рейтинг@Mail.ru
Житель Урала, пропавший полгода назад, продавал часть бизнеса - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 16.05.2026
Житель Урала, пропавший полгода назад, продавал часть бизнеса

МВД: пропавший уралец, написавший загадочную записку, продавал часть бизнеса

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Урала, пропавший полгода назад, с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса.
  • Сожительница мужчины сообщила, что у него есть кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства.
  • Станислав Ильин пропал 17 ноября 2025 года, после его исчезновения была обнаружена записка, где он обещал вернуться к новогодним праздникам.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Мужчина, пропавший полгода назад в коттеджном поселке Рассоха Свердловской области, с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России "Заречный".
В среду в ведомстве агентству рассказали, что заявление о пропаже бизнесмена подала его мать, она и сожительница пропавшего были опрошены.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Таиланде волонтеры ищут россиянина, пропавшего после обращения в клинику
10 мая, 20:21
"По словам сожительницы, Станислав с мая 2025 года начал продавать часть своего бизнеса. Также у Станислава имеются кредитные обязательства, по которым возбуждены исполнительные производства", – отметили в полиции.
Там уточнили, что заявление о пропаже было подано еще 1 февраля.
"Ильин проверен по информационно-справочным учетам, устанавливаются и проверяются возможные места нахождения пропавшего", – добавили в пресс-службе.
По информации "Комсомольской правды", 33-летний бизнесмен Станислав Ильин пропал ночью 17 ноября 2025 года. Утверждалось, что после исчезновения мужчины была обнаружена записка, где он просил не переживать за него и обещал вернуться к новогодним праздникам, однако больше на связь не выходил.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
В Нижегородской области нашли пропавшего восемь дней назад подростка
Вчера, 23:10
 
ПроисшествияСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала