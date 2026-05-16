В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.